Une branche chute lors d'un événement dans le parc la Boverie à Liège: deux blessés

Une branche de peuplier est tombée vers 14h00 sur un stand lors de l'événement "Retrouvailles", a indiqué dimanche la police de Liège. Il s'agit d'un salon en plein air dédié aux loisirs qui se déroule dans le parc de la Boverie et réunit chaque année près de 30.000 personnes. Une dame et une adolescente ont été blessées et transportées à l'hôpital. Leurs jours ne sont toutefois pas en danger.

"Il s'agit d'un phénomène de rupture estivale de grosses branches qui peut se produire en période de vagues de chaleur sur des arbres avec des branches qui ont de longs porte-à-faux avec des orientations de tendance horizontale. En période de sécheresse, le bois subit un stress hydrique qui diminue la résistance mécanique de ses branches. Des ruptures peuvent donc se produire de manière aléatoire et imprévisible sur toutes les essences", a précisé la zone de police de Liège.

Un périmètre de sécurité a été établi le temps de l'intervention des services de secours. Une réunion de sécurité s'est ensuite tenue en présence des services de la Ville, de la police et des pompiers. Par principe de précaution, il a été décidé d'anticiper la fermeture de la manifestation de deux heures.

Les services de la gestion forestière analyseront, dans les semaines à venir, les risques causés par les branches horizontales du même type se trouvant à des endroits hautement fréquentés.