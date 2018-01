Une camionnette se renverse et finit sur le toit à Seraing

Photo envoyée via Alertez-nous

Un accident est survenu ce vendredi matin à Jemeppe-sur-Meuse (Seraing), à proximité du Pont-de-Seraing, entre la rue de la Halette et la rue des Coquelais. Des témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Il semble qu'une camionnette a raté son virage et a terminé sur le toit", nous a indiqué une personne.



Une source policière nous confirme l'accident, mais renvoie vers le parquet pour tout autre renseignement. Nous ne savons pas s'il y a des blessés pour l'instant.



L'accident s'est produit entre deux rues séparées par un dénivelé.