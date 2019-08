Une "caverne d'Ali Baba" découverte à Herstal: les peines sont tombées pour les 4 voleurs et receleurs

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège des peines allant de quatre mois à deux ans de prison à l'encontre de quatre voleurs et receleurs de machines électriques. Une importante collection d'objets volés, qualifiée de "caverne d'Ali Baba" par le juge, avait été retrouvée chez un sexagénaire de Herstal.

L'affaire avait été révélée lorsqu'un Liégeois âgé de 31 ans avait été intercepté le 16 décembre 2018 à Herstal après le vol d'un vélo. Ce toxicomane avait expliqué aux policiers qu'il avait commis bien d'autres faits de vols et qu'il revendait les objets volés à des complices.Une visite domiciliaire réalisée chez un Herstalien âgé de 63 ans et son fils trentenaire avait permis de découvrir ce que le juge a appelé une "caverne d'Ali Baba".

Il s'agissait d'une collection impressionnante de machines de chantier volées. Plus d'une soixantaine de foreuses, compresseurs, tronçonneuses et autres disqueuses avaient été découvertes.Ce matériel avait été dérobé à des professionnels mais provenait aussi de vols commis dans des abris de jardins au cours d'une vague de méfaits commis en décembre 2018. Le principal voleur, en aveux, avait dénoncé ses complices receleurs en affirmant qu'ils avaient aussi participé à certains vols.Le parquet a requis deux ans de prison ferme contre le principal voleur. Son avocat a sollicité une peine assortie d'un sursis pour le surplus de la détention préventive. Le substitut a aussi requis des peines de quatre, six et dix mois à l'encontre des trois autres prévenus.Le jugement sera prononcé le 14 août.