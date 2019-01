Une collision entre un bus et deux voitures fait deux blessés à Herve

La nationale 627 est fermée mardi matin à hauteur de Herve, à la suite d'un accident impliquant un bus et deux voitures, indique la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. L'accident, qui est survenu rue de Verviers, a fait deux blessés, dont un qui est coincé dans l'une des voitures. Aucun blessé n'est par contre à déplorer dans le bus, indiquent les services de secours. Les pompiers de Herve et de Verviers sont sur place. La route est fermée à la circulation pour permettre aux secours d'intervenir en toute sécurité.