Une conductrice décède dans un accident à Jalhay: son véhicule a percuté un arbre

Une conductrice a perdu la vie jeudi matin dans un accident de la route survenu sur la N640 qui relie Verviers et Francorchamps, a indiqué la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.



L'accident qui n'implique qu'un seul véhicule est survenu à hauteur de Sart-lez-Spa. Pour des raisons encore indéterminées, la conductrice qui se trouvait seule à bord, a fait une sortie de route et a percuté un arbre en bordure de voirie. La zone de secours 4 précise que la conductrice n'a pas survécu à ses blessures. Pour permettre l'intervention des services de secours, la N640 a été temporairement interdite à la circulation.