Une conductrice perd la vie dans un accident sur la E40, à hauteur de Welkenraedt

Un accident mortel impliquant un camion et trois autres véhicules est survenu mardi après-midi sur la E40 Aix-Liège, à hauteur de Welkenraedt, a indiqué le parquet de Liège, division Verviers.



L'accident est survenu dans une zone de travaux, au niveau de la sortie 37ter. Une conductrice a perdu la vie, indique la magistrate de garde qui a dépêché un expert automobile sur les lieux de l'accident afin d'en déterminer plus précisément les circonstances. L'autoroute a été temporairement fermée à la circulation pour permettre l'intervention des services de secours et la désincarcération d'une personne coincée dans son véhicule. On ne sait pas encore si d'autres blessés sont à dénombrer.