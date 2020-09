Une course-poursuite cette nuit entre Fléron et Liège: elle s'est terminée par un accident

"Accident il y a un petit peu plus qu’une heure sur la grande route de Fléron (Liège) au niveau du cimetière de Robermont suite à une course poursuite entre la police et une voiture rouge", nous a signalé hier soir une personne via le bouton orange Alertez-nous.

Mardi à 01H00, le conducteur d'un véhicule a tenté de fuir un contrôle de police. Le jeune homme âgé de 17 ans roulait au volant d'une voiture dont les plaques étaient signalées volées, a précisé la police de la zone de Beyne Fléron Soumagne.

Après une course-poursuite qui a duré deux minutes, le jeune homme a percuté 4 véhicules qui étaient stationnés sur la route de Herve à hauteur du cimetière de Robermont. Une ambulance est intervenue sur les lieux de l'accident pour prendre en charge le chauffard qui s'en sort avec une jambe cassée. Le conducteur de la voiture a été privé de liberté.