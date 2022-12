Des dizaines de parents se retrouvent sans crèche à Aubel: l'établissement soupçonné de faits de maltraitances

Une crèche est, une nouvelle fois, soupçonnée de faits de maltraitances en Belgique. Plusieurs faits ont été révélés ces dernières semaines, notamment en Flandre. Cette fois, une crèche d'Aubel (province de Liège) est visée. L'Office de la Naissance et de l’Enfance a décidé de fermer ses portes pour une durée indéterminée. Plusieurs enfants y auraient été malmenés.

L'affaire a éclaté il y a un mois. Une trace de main d'adulte est marquée sur le haut de la cuisse d'un enfant de deux ans. Les parents ont déposé plainte pour des faits de violence. Durant l'enquête, une quinzaine de témoignages de maltraitance ont été recueillis par l'Office de la naissance et de l'enfance. "Des traces de coups, prendre des enfants violemment par la main, jeter de l'eau sur les enfants,... C'est ce qui nous a été ramené", indique Hugo Snackers, le coordinateur subrégional de l'One en province de Liège.

L'ONE a donc décidé de fermer cette crèche privée. La directrice a été démise de ses fonctions. Une puéricultrice a été pointée du doigt. "Il y aussi un peu de harcèlement pour des anciennes qui ont travaillé là. On suit l'affaire au plus près. On est très attentif car ça embête pas mal de parents de notre commune", ajoute Freddy Lejeune, le bourgmestre d'Aubel.

Aujourd'hui, une quarantaine de familles se retrouvent sans structure d'accueil pour leurs enfants. Les places sont font aussi de plus en plus rares dans la région, mais l'ONE compte bien trouver une solution. "Il faudrait nommer une nouvelle directrice avec un nouveau temps de puéricultrice pour relancer l'activité", conclut Hugo Snackers.

En attendant l'enquête continue. L'ancienne directrice reste injoignable par téléphone. Plusieurs parents ont fait appel à un avocat.