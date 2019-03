Une crèche brièvement évacuée en Outremeuse suite à un incendie

Ce matin peu après 9h, une crèche située rue Rouleau en Outremeuse a été brièvement évacuée suite à l'incendie d'une machine à laver. Le feu ne s'est pas étendu mais les pompiers ont été appelés sur place et ont dû procéder à des vérifications. Les enfants et le personnel de la crèche ont été évacués par précaution mais ils ont pu réintégrer les locaux quelques minutes plus tard. La rue Rouleau a été fermée temporairement à la circulation le temps que les services de secours fassent les vérifications d'usage, nous informe la police de Liège.