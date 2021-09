Une dame et sa fille poignardées à Andrimont: elles ont été emmenées à l'hôpital, un homme a été arrêté sur les lieux

Une dame a été agressée au couteau ce jeudi vers 15h dans la rue Albert de t'Serclaes à Andrimont, en région liégeoise. La victime a été poignardée à plusieurs reprises. Sa fille adolescente aurait également été blessée selon des témoins. Un homme, le compagnon de la dame, serait l'agresseur. Resté sur place jusqu'à l'arrivée de secours et de la police, il a été arrêté.

Peu après les faits, nous avons pu interroger plusieurs témoins qui sont directement intervenus et ont porté secours aux victimes. Ils nous décrivent le déroulement des événements.

Il la mettait par terre et puis il la frappait plusieurs fois

Une dame qui passait dans la rue au moment de l'agression nous a expliqué ce qu'elle a vu. "En rentrant dans la rue j'ai entendu qu'il y avait des cris. Il y avait un monsieur qui frappait sa femme avec un couteau. Il la mettait par terre et puis il la frappait plusieurs fois. Il y avait une jeune fille à côté qui criait. La fille, il l'a poussée à l'intérieur et a fermé à clé. Puis la dame était encore par terre et il la tirait en la frappant. Moi j'ai couru pour chercher du secours en appelant en même temps la police", nous a-t-elle expliqué sous couvert de l'anonymat, peu après l'agression.

Notre témoin s'est alors dirigée vers l'école de son fils, située à proximité. Nous avons recueilli le témoignage du directeur de l'établissement en question. "Au moment où je sors de l'école, une maman d'un de mes élèves est arrivée en panique. Elle hurlait parce qu'une dame venait de se faire poignarder dans la rue", a indiqué Karel Vangrunderbeek.

Il a tapé son couteau par terre et il a traversé la rue

Le directeur de l'école "La courte échelle" et l'un de ses collègues ont alors couru en direction de la victime. "Quand on est arrivés, on a vu un individu qui avait un couteau en main. Il se dirigeait vers une maison. Au premier étage, il y avait une jeune fille d'une quinzaine d'années qui hurlait et qui était ensanglantée. Ensuite, le monsieur, en nous voyant arriver, il a tapé son couteau par terre et il a traversé la rue. Il était là et n'a pas cherché à s'enfuir du tout. Je pense qu'il attendait la suite des événements. D'autres passants qui étaient là essayaient de le calmer", nous a encore expliqué le responsable d'école.

Karel Vangrunderbeek porte alors son attention sur l'adolescente. "Il fallait clairement lui porter secours. Elle criait très fort en demandant où était sa mère, en disant qu'il avait planté sa mère. Dans un premier temps, je l'ai cherchée à l'intérieur de la maison et je ne l'ai pas vue. Et puis, la gamine est descendue et je me suis occupée de la petite à ce moment-là. J'ai fait appeler notre infirmière. Elle est arrivée directement pour porter les premiers secours à la gamine et à la maman", nous a confié le directeur.

Dans le visage, dans le cou, dans le dos, dans le torse, dans les jambes

Une fois prévenue, Rachel n'a pas hésité une seconde. L'infirmière de l'école a saisi son matériel et s'est dirigée vers les lieux de l'agression. "J'ai d'abord vu la jeune fille, qui avait reçu quelques coups de couteau, mais qui était assise et qui criait très fort après sa maman. Je m'en suis occupée puis j'ai été trouvé sa maman qui était en face. Elle était mal en point", nous a-t-elle confié.

Dès qu'elle s'approche de la mère, Rachel constate l'ampleur des blessures. "Elle a reçu plus d'une dizaine de coups de couteau un peu partout. Dans le visage, dans le cou, dans le dos, dans le torse, dans les jambes", a-t-elle décrit. Selon notre témoin, la victime était consciente. "J'ai d'abord fait un garrot à son bras droit. Puis, j'ai pris tout ce qu'on avait sous la main, les voisins amenaient des draps, des linges et des couvertures. On a comprimé avec plusieurs messieurs là où on voyait les plaies. Puis les secours sont arrivés", nous a expliqué l'infirmière.

Pendant tout ce temps, l'agresseur présumé se trouvait à quelques mètres. "Le monsieur était juste derrière nous en fait, en fin de compte. Et moi je ne savait pas", nous a confié Rachel. "D'après la jeune fille et le fils de la dame, ce serait le compagnon de la maman, qui a déjà posé problème plusieurs fois".

Selon l'infirmière, la mère de famille a été emmenée en ambulance dans un état inquiétant. Nous ignorons l'état de santé exact des victimes.

L'agresseur présumé arrêté sur place

Une fois sur les lieux, la police a installé un périmètre de sécurité dans le quartier. L'agresseur présumé, qui se trouvait toujours sur place à l'arrivée des policiers, a été arrêté et placé dans un combi.