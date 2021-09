Une dame et sa fille poignardées à Andrimont: le parquet en dit plus sur leur état de santé et l'agresseur

Une dame et sa fille adolescente ont été agressées au couteau ce jeudi peu avant 15h dans la rue Albert de t'Serclaes à Andrimont (Dison), en région liégeoise. D'après le parquet, l'homme arrêté sur place est l'ex-mari de la victime. "Il a forcé la porte arrière de l'habitation avec un couteau avant de s'y introduire", explique le procureur de division. Gilles de Villers Grand Champs indique que l'homme s'est ensuite jeté sur son ex-épouse et l'a blessée à coups de couteau au niveau de la gorge et du thorax. "La fille du couple, qui a visiblement tenté de s'interposer, a été blessée également mais moins sérieusement que sa maman, dont le pronostic vital est engagé. Elle a déjà subi une intervention d'urgence", précise le procureur.

Le suspect, né en 1978, a été interpellé sur place par la police, quelques minutes après les faits. Le laboratoire de la police scientifique a été dépêché sur les lieux et un médecin légiste a été désigné pour examiner les victimes. "Des devoirs d'enquête sont en cours mais la première qualification retenue par mon office est la tentative d'assassinat à l'encontre de son ex-épouse", indique le procureur de division. Il précise que le quadragénaire est connu de la justice dans le cadre de plusieurs dossiers. "Il sera probablement présenté devant le juge vendredi matin, qui le placera ou non sous mandat d'arrêt", conclut le procureur de division.

Le récit des témoins

Peu après les faits, nous avons pu interroger plusieurs témoins qui sont directement intervenus et ont porté secours aux victimes. Ils nous décrivent le déroulement des événements.

Il la mettait par terre et puis il la frappait plusieurs fois

Une dame qui passait dans la rue au moment de l'agression nous explique ce qu'elle a vu. "En rentrant dans la rue j'ai entendu qu'il y avait des cris. Il y avait un monsieur qui frappait sa femme avec un couteau. Il la mettait par terre et puis il la frappait plusieurs fois. Il y avait une jeune fille à côté qui criait. La fille, il l'a poussée à l'intérieur et a fermé à clé. Puis la dame était encore par terre et il la tirait en la frappant. Moi j'ai couru pour chercher du secours en appelant en même temps la police", nous indique-t-elle sous couvert de l'anonymat.

Notre témoin se dirige alors vers l'école de son fils, située à proximité. Nous avons recueilli le témoignage du directeur de l'établissement en question. "Au moment où je sors de l'école, une maman d'un de mes élèves est arrivée en panique. Elle hurlait parce qu'une dame venait de se faire poignarder dans la rue", indique Karel Vangrunderbeek.

Il a tapé son couteau par terre et il a traversé la rue

Le directeur de l'école "La courte échelle" et l'un de ses collègues courent en direction de la victime. "Quand on est arrivés, on a vu un individu qui avait un couteau en main. Il se dirigeait vers une maison. Au premier étage, il y avait une jeune fille d'une quinzaine d'années qui hurlait et qui était ensanglantée. Ensuite, le monsieur, en nous voyant arriver, il a tapé son couteau par terre et il a traversé la rue. Il était là et n'a pas cherché à s'enfuir du tout. Je pense qu'il attendait la suite des événements. D'autres passants qui étaient là essayaient de le calmer", nous explique encore le responsable d'école.

Karel Vangrunderbeek porte alors son attention sur l'adolescente. "Il fallait clairement lui porter secours. Elle criait très fort en demandant où était sa mère, en disant qu'il avait planté sa mère. Dans un premier temps, je l'ai cherchée à l'intérieur de la maison et je ne l'ai pas vue. Et puis, la gamine est descendue et je me suis occupée de la petite à ce moment-là. J'ai fait appeler notre infirmière. Elle est arrivée directement pour porter les premiers secours à la gamine et à la maman", nous confie le directeur.

Dans le visage, dans le cou, dans le dos, dans le torse, dans les jambes

Une fois prévenue, Rachel n'hésite pas une seconde. L'infirmière de l'école saisit son matériel et se dirige vers les lieux de l'agression. "J'ai d'abord vu la jeune fille, qui avait reçu quelques coups de couteau, mais qui était assise et qui criait très fort après sa maman. Je m'en suis occupée puis j'ai été trouvé sa maman qui était en face. Elle était mal en point", nous confie-t-elle.

Dès qu'elle s'est approche de la mère, Rachel constate l'ampleur des blessures. "Elle a reçu plus d'une dizaine de coups de couteau un peu partout. Dans le visage, dans le cou, dans le dos, dans le torse, dans les jambes", décrit-elle. Selon notre témoin, la victime était consciente. "J'ai d'abord fait un garrot à son bras droit. Puis, j'ai pris tout ce qu'on avait sous la main, les voisins amenaient des draps, des linges et des couvertures. On a comprimé avec plusieurs messieurs là où on voyait les plaies. Puis les secours sont arrivés", nous explique l'infirmière.

Pendant tout ce temps, l'agresseur présumé se trouvait à quelques mètres. "Le monsieur était juste derrière nous en fait, en fin de compte. Et moi je ne savait pas", confie Rachel. "D'après la jeune fille et le fils de la dame, ce serait le compagnon de la maman, qui a déjà posé problème plusieurs fois".