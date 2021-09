Une dame découverte ensanglantée à Andrimont: la victime et une fillette emmenées à l'hôpital, un homme arrêté sur les lieux

Une dame a été agressée dans la rue Albert de t'Serclaes à Andrimont ce jeudi vers 15h. Plusieurs habitants du quartier nous ont indiqué avoir vu la victime ensanglantée gisant sur le sol. Selon des témoins, elle aurait été blessée au couteau. Une fillette au t-shirt maculé de sang a également été vue et entendue. Il pourrait s'agir de la fille de la victime. Selon des riverains, la fillette aurait également été blessée.

"En rentrant dans la rue j'ai entendu qu'il y avait des cris. Il y avait un monsieur qui frappait sa femme avec un couteau. Il la mettait par terre et puis il la frappait plusieurs fois. Il y avait une jeune fille à côté qui criait. La fille, il l'a poussée à l'intérieur et a fermé à clé. Puis la dame était encore par terre et il la tirait en la frappant. Moi j'ai couru pour chercher du secours en appelant en même temps la police", nous a décrit un témoin sous couvert de l'anonymat.

Un homme, l'auteur présumé de l'agression, a aussi été vu sur les lieux, à proximité des victimes. La dame a été soignée avant l'arrivée des secours par une infirmière qui se trouvait à proximité.

Une fois sur les lieux, la police a installé un périmètre de sécurité dans le quartier. L'agresseur présumé, qui se trouvait toujours sur place à l'arrivée des policiers, a été arrêté et placé dans un combi. La dame et la fillette ont été prises en charge par les secours et emmenées en ambulance. Nous ignorons leur état de santé exact.