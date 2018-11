Une dame insulte et frappe un policier à Spa: c'est la troisième fois en un an

Une dame âgée d'une quarantaine d'années a été interpellée par la police vendredi à Spa, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. En plus de s'être rebellée, elle a violemment menacé les policiers et s'en est prise physiquement à l'un d'eux.

La police a été appelée vendredi à Spa pour des faits survenus sur un lieu de travail. Sur place, une dame âgée d'une quarantaine d'années était sous l'emprise de l'alcool. Lorsque les policiers sont intervenus, la dame en question s'est rebellée en injuriant les agents et en faisant notamment référence à différents attentats. Emmenée au poste de police, la dame s'en est alors prise physiquement à un policier. Elle a passé la nuit en cellule de dégrisement avant d'être entendue par le magistrat samedi.



C'est la troisième fois que cette personne est interpellée pour des faits similaires en un an. Le dossier fera l'objet d'une procédure accélérée et passera devant le tribunal correctionnel de Verviers.