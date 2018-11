Ecole primaire saccagée à coups d'excréments sur le tableau, d'urine et de vomi sur les travaux des enfants à Wanze: le directeur au bord des larmes montre la scène (vidéo)

C'est l'un des actes de vandalisme les plus graves, car les victimes sont souvent des petits enfants, vite impressionnés par ce genre d'événement. L'école Saint-Martin à Antheit, une section de la commune de Wanze, a été le théâtre d'actes scandaleux dans la nuit de lundi à mardi, cette semaine.

C'est un "directeur sous le choc" qui a relayé la nouvelle via sa page Facebook, mardi midi. "Aujourd'hui je suis anéanti. J'en veux énormément à la bande de voyous, de porcs, qui s'en sont pris au travail d'une équipe éducative dynamique, mais surtout au travail et à la dignité des enfants de première primaire de notre école. Une classe entière a été saccagée cette nuit. Excréments sur les murs, marqueur indélébile, vomi sur les fardes".

Une classe a été particulièrement visée. "Une pensée émue pour Madame Isabelle et la classe de première primaire. Nous mettons tout en place pour que vous retrouviez votre classe au plus vite", conclut Dominique Versin, le directeur de l'école Saint-Martin d'Antheit, qui a joint des photos (voir plus bas).





Le directeur montre une scène désolante

Une équipe de RTLinfo s'est rendue ce mercredi matin dans l'école. Le directeur a montré l'état de la classe (voir vidéo ci-dessus). "L'odeur était pestilentielle", a-t-il commencé, entrant dans la classe et se remémorant le moment de la douloureuse découverte.

Il montre des traces d'excréments humains placardés au tableau et sur des panneaux. "Une photo était déchirée, donc ça, c'est vraiment le coeur même qui a été touché. L'institutrice était en pleurs, nous aussi", expire ce directeur au bord des larmes tant attaché à son école.

Il s'immobilise un moment. "Puis il a bien fallu avancer et on a constaté les dégâts un peu plus loin". Il avance alors vers la fin de la classe. "Tout d'abord, plein d'urine par terre, de la bière, du vomi sur les travaux des enfants", montre-t-il en passant sur un sol où sont répandus les travaux souillés. "Le bureau de madame est dans un état lamentable", nous désigne-t-il aussi. "C'est très dur".