Une école de Pepinster devrait être détruite suite aux inondations: rentrée scolaire reportée pour les élèves

Suite aux inondations, l’école libre la Providence de Pepinster sera vraisemblablement détruite. Les 80 élèves (de maternelle à la 6ème primaire ) seront transférés dans une autre école de la ville, également touchée par la catastrophe, mais qui sera réaménagée durant l’été.

"Le quartier a été particulièrement impacté. On n'aura donc pas la possibilité de faire la rentrée, ici, sur le site de la Providence. Nous avons exploité plusieurs pistes et celle qui semble la plus plausible et la meilleure au niveau de la sécurité, est de rassembler les élèves sur le site de Saint-Lambert, qui est une des écoles libres de Pepinster, située rue Neuve. Les deux implantations vont fonctionner ensemble", indique Laurent David, le directeur des Ecoles libres Pepinster.

La rentrée scolaire est reportée au 15 septembre. Les enfants pourront bénéficier d’activités durant les 15 premiers jours de septembre. La direction prévoit des navettes afin d’aller chercher les élèves le matin à leur domicile.