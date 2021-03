Une exposition sur les loups à Botrange pour tout savoir sur cet animal présent en Belgique

Le WWF et le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel ont inauguré leur Expo Loup vendredi. Elle se trouve à la Maison du Parc à Botrange et y restera pendant une année. Un lieu qui n'est pas choisi au hasard puisque depuis 2018, le loup Akela s'est installé dans les Hautes Fagnes.

L'exposition vise à démystifier cet animal qui peut faire peur dans notre inconscient. Elle dévoile tous les secrets de cet animal (comment il se nourrit, où il vit, comment il est réapparu en chez nous, comment il vit en meute). Une exposition qui se veut didactique et qui est accessible pour tous les publics, avec entrée gratuite.

Akela est arrivé dans les Fagnes en juin 2018. Il a été repéré grâce à des caméras qui sont placées dans la réserve et se déclenchent quand il y a du passage. Au moment de sa découverte, une biche a aussi été découverte, tuée par un loup. En décembre dernier, Akela a été aperçu avec une femelle. Il est donc possible que des louveteaux pointent le bout de leur nez dans les prochains mois. Chez nous, il y a aussi une meute en Flandre, dans le Limbourg. En Europe, on compte près de 20 000 loups.