Une famille de boulangers à Baelen bat un record de longévité: "Si j'arrive à faire tout ce que mes ancêtres ont fait, je serai déjà très heureux"

Les Radermecker vendent du pain depuis 1803 à Baelen, en province de Liège. Cela remonte donc à avant la naissance de la Belgique. Emeric assurera la 9e génération.

Dans ce commerce, on est boulanger de père en fils depuis des générations. Chacun met la main à la pâte. Tout a commencé avec un aïeul, ici en 1803, avant même la création de la Belgique. "Il a commencé et ça s’est perpétué comme ça. Ses enfants ont continué et ainsi de suite. Je crois que c’est l’investissement de la boulangerie, c’est la clientèle, c’est un tout…", confie Léon Radermecker, boulanger.

Et la relève est déjà assurée. Emeric le fils, a fait des études de comptable, mais il n'a pas résisté à l'appel du bon pain. C'est lui qui assurera la 9ème génération. "Je pense que si j’arrive déjà à faire tout ce que mes ancêtres ont fait, je serais déjà très heureux. Après, on y réfléchit et on suit un peu le mouvement", glisse Emeric Radermecker, boulanger

Comme ses prédécesseurs, Emeric continuera à miser sur la tradition et l'artisanal. Les secrets de longévité sans doute des Radermecker.