Une famille inquiète à Chênée: l'eau monte plus vite depuis l'ouverture du barrage

"Nous voilà nous aussi sous eau dans notre commune de Chênée ( Liège). Ce n est que le début... Les voisins ont eux déserté", témoignait une famille via notre bouton orange Alertez-nous. Nous l'avons appelée. C'est le père qui nous a répondu. Lui, son épouse et leurs 4 enfants habitent dans la rue du Gravier. Les eaux avaient envahi leur rue ce matin et des ouvriers communaux étaient venus pour poser des scas de sable devant certaines maisons. Mais le niveau a surtout monté en cette fin d'après-midi avec l'ouverture du barrage d'Eupen, "depuis une bonne 1/2 heure" nous indiquait vers 18h l'habitant dont le garage était désormais inondé. Heureusement, l'eau n'avait pas encore pénétré dans la maison. "Si l'eau commence à rentrer, on est mal barré", concluait le père de famille. Plusieurs voisins sont partis. Il en a vu qui utilisait une corde tendue pour traverser la rue et rejoindre une rue en côte où se trouvait leur voiture à une hauteur que l'eau n'avait pas encore atteint.

BILAN DES INTEMPÉRIES: voiries inondées, habitations évacuées et camps de mouvements de jeunesse annulés



D'importantes précipitations s'abattent sur la Belgique depuis mardi. Les fortes pluies ont fait sortir de leur lit un grand nombre de cours d'eau en Wallonie, provoquant des inondations d'habitations et de voiries, des centaines d'interventions des pompiers, l'évacuation de certaines communes et de camps de mouvements de jeunesse, ainsi que des perturbations sur le rail.

En province de Liège



La gouverneure faisant fonction de la province de Liège, Catherine Delcourt, a décidé mercredi par arrêté pris sur la base des recommandations du Centre régional de crise wallon et des différentes disciplines de secours et d'intervention, d'évacuer de façon préventive plusieurs habitations dans les communes de Limbourg, d'Eupen et de Baelen.

En raison de la crue exceptionnelle de la Vesdre, le barrage d'Eupen ne sera pas en mesure de diminuer l'impact de celle-ci dans les heures à venir. La commune de Chaudfontaine a elle aussi décidé d'évacuer une partir de sa population. Plus tôt dans la journée, la gouverneure avait activé une phase provinciale de gestion de crise, qui consiste à assurer la coordination stratégique des services de secours et des autorités locales. Les communes de Jalhay, Spa et Theux sont celles qui connaissent les plus grandes difficultés. D'autres communes sont également touchées, comme Esneux, Ferrières, Raeren ou encore Trooz. En outre, plusieurs nationales sont fermées à la circulation.

En province de Namur

La gouverneure faisant fonction Marie Muselle a également décidé d'activer une phase provinciale de crise. Rochefort, Couvin et Viroinval sont les plus touchées. Plus de 50 camps de mouvements de jeunesse qui se tenaient sur ces trois communes ont été évacués, tout comme plus de 20 camps sur l'ensemble des autres entités. La Fédération des scouts est par ailleurs en train de contacter plus de 120 camps. Certains seront interrompus, d'autres repoussés, tandis que certains seront mis à l'abri le temps que les averses passent. Les Guides catholiques de Belgique ont également été forcées d'évacuer une dizaine de camps. La cellule de crise de la fédération est, de la même façon, occupée à prendre contact avec ses camps.

En province de Luxembourg

Le gouverneur de la province de Luxembourg a, à son tour, déclenché une phase provinciale de gestion de crise dans l'après-midi. Les nombreuses précipitations posent de gros soucis dans les régions de Famenne-Ardenne, Semois et Lesse. Certains villages dans cette zone sont très durement touchés et de nombreux axes routiers sont impraticables.

Dans le Limbourg, une phase provinciale n'a pas encore été déclenchée, mais la phase communale a été activée à Fourons, selon le gouverneur Jos Lantmeeters.

Risques de crue et débordements

Les seuils d'alerte de crue sont atteints pour de nombreux cours d'eau en Wallonie. Lors du dernier bilan publié vers 16h00, les risques de crue et débordements concernaient principalement les rivières de l'Eau d'Heure, l'Eau blanche et l'Eau noire, la Basse et la Haute Lesse, la Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève, la Vesdre et leurs affluents. Quant à la Haute Meuse et ses affluents, ainsi que l'Ourthe supérieure, elles ont été placées en pré-alerte de crue. Les seuils d'alerte pourraient être atteints pour l'Ourthe supérieure dans le courant de la nuit ou jeudi en début de journée.

1722

Le numéro d'intervention 1722 a été activé lundi et le restera au moins jusqu'à vendredi. Ce numéro est destiné à recevoir des demandes d'aide à l'adresse des pompiers en raison de dégâts provoqués par les précipitations. Le numéro 112 est, lui, réservé aux situations où une vie est en danger. Il est recommandé aux citoyens de fermer les robinets de gaz, eau et électricité, de placer les meubles à hauteur sûre, de veiller a ce que les objets placés dans le jardin ne puissent pas être emportés ou encore de prendre des photos des espaces inondés pour la constitution d'un dossier destiné aux assurances. Il leur est par ailleurs demandé de limiter leurs déplacements et d'éviter les zones dangereuses.

Trafic ferroviaire perturbé

Outre les axes routiers impraticables, la circulation ferroviaire est fortement perturbée en provinces de Namur et de Liège. Dans cette dernière, le trafic est interrompu sur la ligne L37 (Liège-Welkenraedt) car des voies sont inondées entre Chênée et Olne. Le tunnel de Chaudfontaine est également sous eau. La circulation des trains est également interrompue sur la ligne L44, entre Pepinster et Spa. En province de Namur, les trains sont supprimés entre Dinant et Gendron-Celles sur la ligne L166 (Namur-Bertrix).

Prévisions météo

L'Institut royal météorologique avait mis en garde lundi contre les abondantes précipitations que connaîtrait la Belgique jusque jeudi, en raison d'un front très actif pratiquement stationnaire. Selon l'IRM, les averses devraient perdurer jusque jeudi soir, en particulier sur la moitié (sud-)est du pays. Les provinces de Namur et Luxembourg sont placées en vigilance orange, tandis que le code rouge est d'application en province de Liège.