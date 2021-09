Une Ferrari flashée à 120 km/h en zone 50 à Verviers

Le conducteur d'une Ferrari a été flashé à 120 km/h dans une zone 50, samedi à Verviers, rue de Franchimont. La zone de police Vesdre y effectuait un contrôle de vitesse.



Durant les cinq heures du contrôle, 254 automobilistes ont été verbalisés avec une vitesse au moins supérieure de 17 km/h à la vitesse autorisée. Huit conducteurs ne portaient pas la ceinture de sécurité alors que deux faisaient usage de leur téléphone au volant. La zone de police du pays de Herve a, pour sa part, procédé à des contrôles d'alcoolémie durant la nuit de samedi à dimanche. Une centaine d'automobilistes ont été contrôlés. Dix-huit avaient un taux d'alcool supérieur à la limite légale. Ils se sont vus infliger une interdiction de conduire durant trois heures et devraient se voir proposer une transaction pénale de 137,5 euros, indique la zone de police dans un communiqué. Sept autres ont été privés de leur permis durant six heures et devront s'acquitter d'une transaction pénale de 400 euros. Un chauffard, avec un taux d'alcoolémie de 1,12mg par litre d'air expiré, s'est vu retirer son permis immédiatement et devra comparaitre devant le tribunal.