Une goutte de sang et vous savez si vous avez eu le coronavirus: cette entreprise liégeoise produit des milliers de tests par jour

Une société biotech belge, ZenTech, s'est lancée dans la production de tests sérologiques permettant d'identifier les personnes immunisées contre le Covid-19. La production tourne à plein régime en ce moment.

Une entreprise liégeoise a mis au point un système de tests sérologiques. Des tests qui permettent de vérifier si vous avez eu le coronavirus. Il suffit d'une goutte de sang et vous avez le résultat en 10 minutes. Le laboratoire pharmaceutique basé à Liège a démarré la production de dizaines de milliers de tests et prévoit de passer à la vitesse supérieure pour atteindre le rythme d'un million par mois. A l'aide d'un réactif, le test permet de savoir si vous êtes en présence d'anticorps dans votre organisme et donc si votre corps a abrité le Covid-19. "17 pays européens sont très intéressés par cette technologie avancée par cette entreprise liégeoise", précise notre journaliste Julien Modave qui s'est rendu sur place. Parmi les intéressés: l'Italie, la Roumanie, l'Allemagne.

Son prix: en-dessous de 10 euros

Le fondateur et PDG de ZenTech, Jean-Claude Havaux, était au micro du RTL INFO 13 heures: "On essaie d'être très bas. En dessous de 10 euros par test. On essaie de produire en masse pour que ce prix puisse être maintenu." L'occasion d'expliquer aussi pourquoi l'entreprise est l'un des leaders européens en la matière: "Dès que nos partenaires chinois, le 15 janvier, nous ont avertit qu'il y avait une épidémie en cours, on a travaillé avec eux pour développer le kit. Le 20 mars, le kit est validé au CHU de Liège."

Pour rappel, ce test permet bien de vérifier si vous êtes porteur d'anticorps. Ce n'est donc pas un test qui permet de détecter la présence du virus Covid 19 en vous, mais si vous avez été en présence du virus. La société ZenTech produit en ce moment 12.000 tests par jour.Objectif pour la société liégeoise: produire 60.000 tests par jour.

