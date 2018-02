Une "grosse boule de feu très impressionnante" aperçue dans le ciel en région liégeoise: quel était ce phénomène lumineux ?

Une boule de feu dans le ciel. C'est le spectacle que nous ont décrit dans la nuit de vendredi à samedi plusieurs personnes habitant en région liégeoise.

"Il est 1h10 du matin. Avec ma copine, nous venons de voir une grosse boule (de feu ?) dans le ciel au-dessus de Liège. Impossible de savoir ce que c'était mais la traînée était importante et a duré quelques secondes. C’était impressionnant", signale Jordan via notre bouton orange Alertez-nous.

"J’ai vu une sorte d’étoile filante cette nuit, elle est passée super vite et très beau", commente un peu plus tard Maxime.

"Je viens de voir dans le ciel comme une sorte de grosse étoile filante bleue quand elle est passée, ça a fait comme un flash. Pouvez-vous me dire ce que c’est", demande également Valérie.

"Est-ce possible que j’ai vu une météorite dans le ciel belge à 1h 10 environ ? C'était assez impressionnant et rapide", décrit encore Stéphanie, une habitante d’Aywaille.





"C’est très probablement un "bolide""

Météorite, comète, étoile filante ou débris rentrant dans l'atmosphère ? Quel était ce phénomène lumineux dans le ciel ?

"Si les gens ont vu quelque chose de très brillant traversant le ciel, c’est très probablement ce que l’on appelle dans le jargon des astronomes un "bolide", on va dire un caillou plus gros qui généralement est beaucoup plus freiné par l’atmosphère. De par sa taille il s’enflamme d’autant plus en quelque sorte. Il y a comme un plasma qui se crée derrière et là cela donne une luminosité assez exceptionnelle", indique ce samedi matin sur les ondes de Bel RTL Gilles Robert, responsable de l'observatoire Centre Ardenne à Neufchâteau.

"Maintenant il peut s’agir également d’un fragment, par exemple de satellite ou de fusée, qui en rentrant dans l’atmosphère subit exactement le même sort", ajoute-t-il.