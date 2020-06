Andenne: le corps sans vie d'une dame retrouvé ce jeudi matin, un suspect interpellé

Un suspect a été interpellé à la suite de la découverte du corps sans vie d'une dame née en 1961 jeudi matin dans son habitation à Andenne, indique le parquet de Namur. Il s'agit d'un homme et il est actuellement entendu par la police. Aucune autre précision n'est donnée pour l'heure.

C'est la voisine de la défunte qui a donné l'alerte car la dame n'avait pas réceptionné un colis, ce qui n'arrivait jamais. La police a constaté des carreaux brisés en pénétrant dans l'habitation, située rue Sous-Stud. Il y avait aussi un désordre très important à l'intérieur, ce qui laisse penser à un affrontement. Le corps a été retrouvé dans le salon et présente plusieurs hématomes. Le moment et la cause du décès restent à déterminer. Le médecin légiste, le juge d'instruction et le parquet se sont rendus sur place dans l'après-midi. L'autopsie aura lieu dans la soirée.

Le dernier signe de vie de la victime remonte à dimanche soir, a encore précisé le parquet.