Une importante opération a mobilisé l'hélicoptère de la police à Amay: "Ils bloquent tout à l'Abbaye de la Paix Dieu"

De nombreux témoins ont appuyé sur le bouton orange Alertez-nous ce lundi soir et durant la nuit pour nous signaler un important déploiement de police à Jehay (Amay). "L'hélicoptère de la police tourne sans arrêt depuis 40 min au dessus de Jehay, grosse présence policière", nous a indiqué Steve. "La police bloque tout à l'Abbaye de la Paix Dieu. Un hélicoptère survole la zone", a précisé Manu.



L'intervention policière a suscité beaucoup d'inquiétudes et de questions. La commune d'Amay a tenu informée la population aux alentours de minuit via une publication sur sa page Facebook. "Vous êtes nombreux à poser des questions. Une opération policière est actuellement en cours autour du site de la Paix Dieu et près du Rochamps à Jehay. Un périmètre de sécurité est défini; les opérations sont menées par le SLR (Service Local de Recherche) de notre zone, les Unités spéciales et des renforts des zones de Police voisines pour résoudre un dossier sur lequel ils travaillent depuis un petit temps. Le Magistrat et la Police communiqueront en temps voulu afin de ne pas perturber l’action en cours. Merci de votre compréhension", ont indiqué les autorités communales.