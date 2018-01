Une importante plantation de cannabis découverte à Awans

Une importante plantation de cannabis a été découverte le 17 janvier dernier dans un hangar situé à Awans (Liège). Deux suspects ont été placés sous mandat d'arrêt, a indiqué Michel Ost, le chef de corps de la zone de police de Grâce-Hollogne/Awans.

La semaine dernière, des policiers de la zone de Grâce-Hollogne/Awans ont mis au jour une plantation de cannabis dans un hangar. Les agents y ont découvert 750 plants ainsi qu'un kilo et demi de cannabis récolté. "L'établissement renfermait quatre chambres de culture et une chambre de séchage. Un dispositif de logement avait également été aménagé par les responsables de la plantation", a souligné le chef de corps de la zone de police de Grâce-Hollogne/Awans, Michel Ost. "Il y avait un salon, une cuisine et même un dortoir".



Au terme de l'intervention policière, deux personnes ont été interceptées. Les suspects, un homme et une femme, ont été déférés au parquet de Liège et placés sous mandat d'arrêt. Pour l'heure, l'enquête est toujours en cours. La piste de l'organisation criminelle a été avancée.