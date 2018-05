L'employée d'un call-center arrêtée sur son lieu de travail à Herstal: elle aurait voulu se rendre en Syrie

Une femme soupçonnée dans un dossier de terrorisme et qui récemment, a tenté à plusieurs reprises de se rendre en Syrie, a été interpellée jeudi sur son lieu de travail (un call center) à Herstal, en province de Liège, indique le parquet fédéral, confirmant ainsi une information de VTM. "Nous avons été contactés par les autorités compétentes et nous avons été surpris par cette arrestation. Nous avons un grand nombre de travailleurs et il n'y a pas d'éléments distinctifs qui permettraient de dire quoique ce soit. Les autorités judiciaires feront ce qu'il y a lieu de faire", a déclaré Daniel Coene, l'administrateur du call center, au micro de notre journaliste Mathieu Langer.



Selon la chaîne de télévision flamande, la femme est née en 1993. Elle a été entendue par la police judiciaire fédérale puis déférée devant un juge d'instruction liégeois. On ignore encore quels liens précis cette femme entretient avec des groupes terroristes et la Syrie.