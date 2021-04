Une jeune fille renversée par une voiture à Liège

Alors que de nombreux jeunes sont à nouveau présents dans le parc de la Boverie et sur les quais de Meuse en face de celui-ci, un accident s'est produit en fin d'après-midi, impliquant une voiture et une jeune fille. Celle-ci a traversé le boulevard Frère - Orban précipitamment et a été heurtée par une voiture qui y circulait au niveau de la Tour des Finances. Elle a été emmenée conscient à l'hôpital. Selon un témoignage, elle se serait fait voler son smartphone et aurait couru après le voleur.