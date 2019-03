Une maison en partie détruite à Blegny lors d'un incendie

Un incendie s'est déclaré vendredi soir dans une maison située chemin de la Frise à Blegny, en province de Liège, a fait savoir la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.



Une partie de la maison est totalement embrasée, indiquent les services de secours qui précisent que les pompiers issus des postes de Battice, Verviers et Herve sont en intervention avec une autopompe, une échelle aérienne deux citernes et un officier. Les hommes du feu de Liège sont sur place également, avec une autopompe, une échelle aérienne et un officier, dans le cadre de aide adéquate la plus rapide. D'après les services de secours, il n'y a pas de victime à déplorer.