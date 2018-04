Une péniche de transport a failli couler ce vendredi matin dans la Meuse, près d'Andenne.

En cause: un tuyau défectueux. Les pompiers et la protection civile sont intervenus sur place, et ils ont réussi à éviter le pire et à remettre la péniche à quai.

Les bateliers qui occupaient l'embarcation devront être relogés.