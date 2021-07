Une péniche coule à Liège (vidéo), d'autres sont menacées

Une péniche a fait naufrage aujourd'hui dans la Meuse à hauteur du Port des Yachts à Liège. D'autres péniches pourraient aussi chavirer. Un riverain nous a expliqué, via le bouton orange Alertez-nous, qu'avec la montée du niveau de la Meuse, les péniches amarrées ont été déplacées par les eaux en partie sur la berge. Avec la décrue, ces bateaux se sont retrouvés en position oblique et instable. Les bateaux de plaisance situés de l'autre côté du quai ne connaissent pas le même danger car ils sont amarrés à une plateforme flottante par rapport à laquelle ils sont donc toujours restés au même niveau.

La péniche "Dove", longue de 26 mètres, appartient à une nonagénaire anglaise. Cette dernière n'était pas à bord au moment des faits, précise Hélène Thiébaut, porte-parole du port autonome de Liège. Sous les yeux des riverains et des passants, la péniche a été emportée par le courant. "Cela va perturber la navigation fluviale et nous avons donc directement contacté le SPW pour que la batellerie soit prévenue", ajoute encore la porte-parole. Deux autres péniches menaçaient aussi de couler: la péniche Quintus Quarter et la péniche Vauban.