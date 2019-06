Un accident impliquant une seule voiture est survenu samedi après-midi à Henri-Chapelle, sur le territoire de la commune de Welkenraedt, a indiqué la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau. L'accident est survenu à Auweg. La voiture est sur le flanc et une personne est incarcérée dans le véhicule, ont fait savoir les services de secours vers 17h. Les pompiers issus du poste de Welkenraedt sont sur place, ainsi que l'ambulance de Welkenraedt et l'hélicoptère de Bra-sur-Lienne.