Une personne désincarcérée après un accident sur la E40 à Barchon

Une personne a dû être désincarcérée de son véhicule mardi après-midi sur l'autoroute E40 à hauteur de la sortie Barchon (Blegny, province de Liège) en direction de la Cité ardente, indiquent les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau. L'état de la victime n'est pas connu.



Un accident de la circulation s'est produit vers 14h15 à la sortie d'autoroute de Barchon, sur la E40 en direction de Liège. Une personne a dû être désincarcérée de son véhicule par les pompiers verviétois. Le SMUR de la Citadelle de Liège ainsi qu'une ambulance de la Croix-Rouge de Blegny se sont rendus sur place. Mardi vers 15h00, la police fédérale signalait que la situation restait dangereuse et que le passage était difficile à hauteur de la sortie. Le nombre de véhicules impliqués et d'éventuels blessés ne sont pas encore connus, tout comme la cause de l'accident. Les pompiers étaient toujours sur les lieux à 15h00.