Une personne perd la vie dans l'incendie d'un bâtiment à Liège

Une personne a perdu la vie dans un incendie de bâtiment vendredi matin à Sainte-Walburge (Liège), indiquent les pompiers de Liège.

Le feu a pris vers 08h30 au-dessus d'un magasin d'alimentation locale et biologique de la rue Sainte-Walburge à Liège. Le premier et deuxième étage ont été touchés. Une personne est décédée dans l'incendie. Vendredi, peu avant 12h00, l'intervention des pompiers de Liège était terminée, mais la rue Sainte-Walburge était toujours fermé à la circulation. Une enquête a été ouverte. La cause de l'incendie n'est pas connue.