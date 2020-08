Une petite fille de Sclessin testée positive au coronavirus à trois reprises depuis juillet: comment est-ce possible?

Depuis fin juillet, une petite fille de 9 ans vit cloîtrée chez elle à Sclessin, près de Liège. Elle a été testée positive au coronavirus trois fois, un test effectué tous les 15 jours. Elle n’a jamais présenté de symptôme de la maladie, mais elle est considérée comme contagieuse car le test est positif. En isolement dans sa famille, elle vit à l’écart de sa fratrie.

"Un test très sensible"



Cependant, ce résultat ne signifie pas que la fillette est très contagieuse. Des tests positifs à répétition ne signifient pas qu’on va développer la maladie. Pourquoi ? Le corps contient parfois de petits morceaux de virus pendant plusieurs semaines, que le test détecte toujours car il est très sensible. La technique utilisée est "l’amplification du génome". Elle permet de mesurer la présence de petites parties de virus dans le corps.



"Le test qu'on utilise dans les laboratoires est un test très sensible. Il ne détecte pas vraiment le virus entier, mais un fragment du virus. Ca marche très bien, c'est très spécifique, mais c'est aussi très sensible. Donc même si il y a encore des toutes petites traces du virus dans le corps, on va le détecter. Et ça peut être un petit problème parce que parfois, les gens ont bien récupéré, ils ne sont plus contagieux, n'ont plus de symptôme, mais ils continuent à être testés positifs, car le test détecte encore ces petits fragments qui restent encore pendant quelques semaines, et même parfois quelques mois dans le corps", a expliqué Steven Van Gucht, le virologue et porte-parole interfédéral covid 19, sur les ondes de Bel RTL.

"L'histoire des symptômes"



"Les médecins sont de plus en plus conscients de ce problème donc ça veut dire que chaque fois qu'on a un test positif, il faut aussi l'interpréter dans le cadre de l'histoire des symptômes, datent-ils d'il y a quelques jours, quelques semaines? Et si le signal est faible, on peut dire que probablement ce patient n'est plus contagieux", a ajouté le virologue.



Les tests de dépistage du coronavirus peuvent donc être positifs plusieurs fois de suite alors que la durée d’incubation est dépassée, que le patient n’a pas de symptômes et n’est peut-être pas très contagieux. Et certains laboratoires ne donnent qu'un seul résultat positif ou négatif, sans préciser la quantité de virus détectée.