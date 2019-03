Une vague de vols sans précédent vise les pharmacies à Liège: avec une voiture-bélier, la méthode ne change pas

En moins d'un mois, une dizaine de pharmacies ont été cambriolées en province de Liège. A chaque fois, la même méthode est utilisée. Une voiture-bélier s'élance contre la façade. Le butin se révèle plutôt faible tandis que les dégâts sont quant à eux conséquents.

Pascal découvre avec effarement les images de vidéosurveillance. Sa pharmacie a été cambriolée jeudi matin pour la 2e fois en l'espace de quinze jours. Trois individus masqués ont réussi à pénétrer dans la pharmacie, se sont emparés de la caisse quasi-vide avant de prendre la fuite.

"Je pense qu'ils savaient où ils allaient. C'était prévu. Ça s'est passé à la même heure qu'il y a deux semaines, c'est-à-dire entre 4h et 4h0 du matin. On voit le véhicule qui arrive qui, sans hésitation, se dirige vers la porte. C'est très rapide", témoigne le professionnel de santé.

Les pharmaciens sont inquiets. Une vague de vols sans précédent s'étend en province de Liège. On dénombre une dizaine d'attaques en trois semaines. "C'est disproportionné car ça ne vaut pas la peine de fracturer une pharmacie pour ce qu'il y a prendre dedans", explique Michel Kohl, président de l'association des pharmaciens de la province de Liège.





Toute une série de mesures de prévention ont été mises en avant. À chaque fois, le même mode opératoire. Les malfrats agissent de nuit, utilisent une voiture-bélier et veillent à ne laisser aucune trace afin de rendre l'identification plus compliquée.

Face à cela, Pascal a décidé d'augmenter la sécurité de son officine. "On va mettre un volet pour protéger la porte automatique qui est la partie la plus sensible. On va aussi mettre un plot central pour empêcher les voitures-béliers de forcer la porte", décrit il.

Plusieurs interpellations ont eu lieu la nuit dernière. La police pense avoir mis la main sur les braqueurs qui sévissaient depuis de nombreuses semaines.