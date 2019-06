Une Verviétoise demande l'aide de son compagnon pour s'occuper du bébé: il la roue de coups jusqu'à ce qu'elle tombe du balcon

Un Verviétois a été interpellé pour des coups portés à sa compagne, dans la nuit de samedi à dimanche, indique le parquet de Liège. Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années comme la victime, buvait et était avec un ami lorsque sa compagne a essayé de le contacter. Celle-ci s'occupait de leur bébé d'un mois mais rencontrait quelques difficultés.



Le suspect est revenu fâché et s'en est pris à la victime. Il a utilisé plusieurs objets, dont un câble électrique. La femme s'est alors réfugiée sur le balcon pour se protéger. L'homme a réussi à la rejoindre et a recommencé à la frapper. La jeune femme est alors tombée du balcon avant de se faire traîner par son compagnon.



Un passant a assisté à la scène et a contacté la police. Lors de son interpellation, le suspect a minimisé les faits et c'est l'un des trois enfants du couple qui a montré l'endroit où se situait le câble électrique.



Vu l'extrême violence des faits, le parquet a mis le dossier à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt.