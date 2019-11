Une vidéo choc montre une mère frappant sa fille à Liège: les suspects ont été libérés sous conditions

Les deux personnes interpellées vendredi en région liégeoise après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une mère frappant sa fille ont été libérées sous conditions, a indiqué le parquet de Liège samedi soir.



Les deux personnes interpellées vendredi soir étaient la mère en question et son ex-compagnon. Auditionnées samedi, elles ont donné des explications quant aux faits.

La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux remontait au 7 octobre. L'ex-beau père de la victime aurait alerté la police. Depuis les faits, la fillette serait gardée par sa grand-mère maternelle.

Un mandat d'arrêt a été sollicité par le magistrat de garde du parquet de Liège et les deux personnes ont été libérées sous conditions. La mère est suspectée de coups et blessures volontaires et son ancien compagnon de non-assistance à personne en danger.