Une voiture percute un bus TEC sur la N64 à Villers-le-Bouillet: le conducteur est blessé

Un accident de circulation s'est produit ce vendredi matin à Villers-le-Bouillet entre une voiture et un bus TEC, a-t-on appris auprès de la zone de police de Meuse-Hesbaye. Le conducteur de la voiture a été blessé.



Ce vendredi matin, vers 7h20, la police de la zone Meuse-Hesbaye et les pompiers de la zone de secours Hemeco ont été appelés pour un accident de circulation survenu sur la Nationale 64 entre une voiture et un bus TEC. L'accident s'est produit rue Sauvenière sur la commune de Villers-le-Bouillet alors que la voiture sortait de l'autoroute pour rejoindre la nationale. Le conducteur n'a pas freiné suffisamment fort et a percuté le transport en commun, vide de passager au moment des faits.



Le conducteur de la voiture a été blessé.