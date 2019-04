Une voiture se retrouve sur le flanc à Heusy: un blessé grave

Les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne & Plateau sont intervenus samedi vers 22h pour un accident de voiture, rue Jean Gôme à Heusy. Le véhicule concerné est sorti de la route et s'est retrouvé sur le flanc pour une raison encore indéterminée.

Les deux occupants ont dû être désincarcérés par les pompiers. L'un a été légèrement blessé et transporté au CHR de Verviers, le second plus grièvement touché a été emmené au CHR de la Citadelle à Liège.

Deux ambulances et le SMUR de Verviers épaulaient les hommes du feu. La route a été temporairement fermée à la circulation. Un expert s'est rendu sur place au cours de la nuit pour déterminer les circonstances de l'accident.