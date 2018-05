Interpellée avec 200€ de vêtements volés, une Liégeoise explique qu'elle dérobe des choses à chaque "choc émotionnel"

Jeudi, une quadragénaire connue de la justice a été interpellée pour avoir dérobé des vêtements dans un magasin du centre-ville liégeois, a indiqué vendredi matin le parquet de Liège. Le montant du préjudice s'élevait à près de 200 euros.

Après avoir commis plusieurs vols, une dame de 45 ans originaire de Bassenge a été repérée par le vigile du magasin Inno de Liège. Après l'avoir identifiée, il l'a interpellée aux caisses de l'établissement. La suspecte portait une veste préalablement volée et avait caché une robe dans un de ses sacs.



Le montant du préjudice s'élevait à près de 200 euros. Privée de liberté, elle a été entendue et est en aveu. "Elle a déclaré être suivie par un professionnel pour ses problèmes de cleptomanie et a expliqué qu'elle commettait des vols chaque fois qu'elle était victime d'un choc émotionnel", a précisé le parquet de Liège. Après avoir déjà fait l'objet de trois procès-verbaux pour des faits de vol commis fin 2017 et début 2018, la quadragénaire a été déférée au parquet de Liège.