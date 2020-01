Un étudiant a été blessé à l'arme blanche, au cours d'un vol à main armée, lundi vers 9 heures du matin, allée du VI août, sur le campus de l'université de Liège, au Sart-Tilman, a indiqué lundi la police de Liège.

La victime est née en 2001 et se rendait à un examen. "Alors qu'elle sortait prendre l'air et utilisait son GSM, une personne a voulu le lui dérober. La personne s'est défendue et a reçu un coup de couteau dans l'abdomen", explique Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège.



D'après les premières informations, l'étudiant est parvenu à prendre la fuite. Il s'est alors réfugié dans le bâtiment B1, où il a été pris en charge par une ambulance, puis transporté au CHU de Liège. La victime est choquée et présente des blessures superficielles. Ses jours ne sont pas en danger. Une enquête judiciaire a été ouverte.

"On a rarement ce genre de faits au Sart-Tilman. Il faudra attendre l'audition de la victime pour savoir ce qu'il s'est passé." Concernant l'auteur des faits, "il s'agirait d'une personne de type européen, assez grand et mince. Âge entre 35- 40 ans et faisant 1m90 à peu près", explique encore Catherine Collignon.