Vague de vols dans des voitures à Verviers: de nombreux objets retrouvés par la police

Suite à la vague de vols dans les véhicules survenus entre fin décembre et le 6 avril 2019, la Zone de Police Vesdre informe que certains effets personnels ont été retrouvés lors de perquisitions. "C’est pourquoi nous mettons à la disposition des victimes un local où seront présentés les objets retrouvés à l’Hôtel de Police. Nous organiserons ces journées le vendredi 17 mai et le vendredi 24 mai, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures", communique la police locale qui demande de venir accompagné de la déclaration de vol ainsi que du numéro de série de GPS ou de GSM.