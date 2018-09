Vaste opération policière contre les vols de câbles sur le réseau ferroviaire: deux personnes arrêtées

Mobilisation contre l'épidémie de vols de câbles le long de nos voies ferrées. Une importante opération policière a été menée la nuit passée. Elle a donné lieu à deux arrestations.

Un grande opération policière a été menée dans la nuit de vendredi à samedi contre le vol de câbles sur le réseau ferroviaire. Deux personnes ont été interpellées à Hélécine, dans la province du Brabant wallon, a-t-on appris auprès du parquet de Liège.



Deux personnes d'origine roumaine âgées de 29 et 28 ans ont été interpellées par la police à Hélécine, dans le Brabant wallon, alors qu'elles circulaient à bord d'un 4x4 en direction de Bruxelles. Le véhicule correspondait au signalement donné par des agents du chemin de fer. Plusieurs câbles avaient préalablement été trouvés coupés et assemblés le long du chemin de fer à Lincent, en province de Liège. Les deux individus, en situation de séjour illégal, ont été privés de liberté pour les faits de vol et d'entrave méchante à la circulation. Le dossier a été mis à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt.