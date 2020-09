Les vendanges pour le vin de Liège sont toujours plus précoces à Eben-Emael

Dans les vignes du "Vin de Liège", les vendanges ont débuté depuis une semaine. Des vendanges précoces, comme dans de nombreux autres domaines notamment en France. Essentiellement due au réchauffement climatique, les coopérateurs constatent cette précocité depuis quelques années. "Forcément il y a une question de climat, assure Alec Bol, administrateur-délégué du domaine. La vigne aime la chaleur, elle aime bien aussi la sécheresse parce qu'elle est en enracinement assez profond. Donc elle s'acclimate très bien à des été comme on a connu en 2018 ou en 2020".

Une vingtaine de jours de vendanges ont été programmés. À chaque journée, 35 personnes y participent dès 8 heures du matin. En particulier dans les vignes plantées il y a trois ans dans le village d'Eben-Emael.

Les vendangeurs n'ont pas l'obligation du port du masque lorsqu'ils se retrouvent par groupes de deux ou trois personnes entre les plants. Ils y trient les bonnes et mauvaises grappes, abîmées par le gel.

Des journées qui sont aussi conviviales avec soupe, barbecue et dégustation de vin, mais aussi visite des activités au chai d'Heure-le-Romain en fin de journée. Laurent, un vendangeur originaire de Bourgogne apprécie : "Je suis tombé dedans quand j'étais petit par le biais de mes parents et de mes grands-parents. Et quand je suis venu en Belgique, les racines sont revenues".

Les vignes vendangées ces jours-ci donneront du vin pour décembre 2021.