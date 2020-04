Verviers: des membres de deux familles s'affrontent en pleine rue au mépris des règles de distanciation

Un individu a été poignardé mercredi en début de soirée dans le quartier d'Hodimont (Verviers). Cette rixe, qui résultait d'un conflit latent entre deux familles, a ensuite provoqué des tensions dans le quartier, ce qui a nécessité l'intervention de plusieurs patrouilles de police afin de faire revenir le calme, a appris Belga de sources judiciaires.

Malgré le confinement, des dizaines de personnes se sont retrouvées dans les rues. La police est intervenue pour rétablir l'ordre et faire respecter l'interdiction de rassemblement dans le cadre des décisions gouvernementales liées au Covid-19. Plusieurs individus ont porté des coups au cours de la soirée et l'enquête doit permettre d'identifier les fauteurs de troubles. Aucune interpellation n'a encore été effectuée, selon ces sources judiciaires. La personne poignardée a été touchée au bras et est en incapacité de travail pour huit jours. Le calme est entre-temps revenu dans le quartier.