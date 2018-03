Verviers et ses environs touchés par une "grosse panne d'électricité": la situation devrait être rétablie

De nombreux habitants de Verviers et de ses environs ont été privés d'électricité ce mercredi après-midi à partir de 13h40. "Coupure de courant générale à Dison", nous a envoyé un témoin via notre bouton orange Alertez-nous. "Grosse panne d'électricité à Verviers, toute la ville est touchée", a indiqué Thierry. "Que se passe-t-il?", nous ont également demandé plusieurs personnes.

Il n'y a plus du tout d'électricité qui sort de ce poste

Contacté par nos soins, le porte-parole d'Ores, gestionnaire du réseau d'électricité dans la région, nous précise qu'un incident s'est produit au poste de transformation de Petit-Rechain. "Le poste de transformation, c'est l'endroit où l'électricité en provenance d'Elia, le gestionnaire du réseau de transport, est transformé en électricité de moyenne tension pour fournir le réseau d'ORES", a expliqué Jean-Michel Brebant.



L'origine de la panne est pour l'instant inconnue, mais elle a privé de courant de nombreux foyers. "Il n'y a plus du tout d'électricité qui sort de ce poste. Ça veut dire que toute la région desservie en aval a été privée de courant. On parle de plusieurs milliers de foyers et d'entreprises", a ajouté le porte-parole.



Les équipes d'ORES ont procédé à des manoeuvres pour réalimenter la zone, notamment à partir du poste de Stembert. "À 14h30, les trois-quarts des ménages touchés avaient à nouveau de l'électricité, mais il reste encore pas mal de personnes sans courant", a expliqué Jean-Michel Brebant vers 14h45. "Les équipes d'ORES font au mieux et au plus vite. Un technicien d'Elia a également été envoyé", a-t-il ajouté.



Vers 16h, le site internet d'ORES indiquait que la panne avait été résolue.