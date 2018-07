Un incendie d’envergure est en cours à Verviers du côté de la rue de Stembert. On ignore pour l’instant l’origine du feu, mais vous étiez nombreux à nous le signaler via notre page Alertez-nous. Les pompiers de Vesdre – Hoëgne & Plateau sont actuellement sur place et luttent contre les flammes. L’incendie a débuté vers 17h. Une ambulance a également été dépêchée sur place.

Plus d’informations dans les minutes à venir.