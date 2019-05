On s'est introduit dans le local des louveteaux, sis rue Laurent Benoît Dewez, en forçant la porte d'entrée, puis pas moins de six portes intérieures, entre les 4 et 5 mai dernier, rapporte la police de Verviers. Des armoires ont également été forcées, et un petit coffre en métal contenant environ 180 euros a été dérobé.