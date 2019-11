Verviers: le palais de justice ciblé par un tir d'arme à feu

Un coup de feu a été tiré durant la nuit de mercredi à jeudi, sur le palais de justice de Verviers, rapporte vendredi L'avenir Verviers. La balle a traversé une fenêtre du bâtiment et a été retrouvée dans un bureau. L'information est confirmée par le parquet.



"A leur arrivée, jeudi matin, des employés ont découvert qu'une fenêtre à proximité de la porte d'entrée avait été endommagée par un tir d'arme à feu", explique le procureur de division qui assure que l'affaire est prise très au sérieux. "C'est la première fois que l'on se retrouve confronté à une telle situation et que l'institution judiciaire est visée", poursuit le parquet. La zone de police Vesdre a été prévenue et les policiers se sont déployés en nombre. Le laboratoire et un expert en balistique sont descendus sur les lieux. La balle, au moins un calibre de 9 mm, a été retrouvée dans le bureau d'un juge, a-t-on appris à bonne source. Pour l'heure aucun lien n'aurait pu être établi entre ce coup de feu et d'éventuelles représailles dans le cadre d'un dossier traité par ce juge. L'enquête pour identifier l'auteur du tir est en cours.