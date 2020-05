"Pas facile en ce moment, ça nous manque d'être à votre soin..." les commerçants de Verviers ont adapté une chanson des Enfoirés pour encourager les clients à revenir dans les magasins et à consommer local. Ils ont souhaité se montrer créatifs et positifs, l'initiative vient du monde associatif. "On a voulu mettre en avant le commerce local, confie Martine Job, directrice de Verviers Ambitions. Quoi de mieux qu'une vidéo, quelque chose de sympathique ?"

Amoureux de sa ville, l'enseignant et réalisateur verviétois Mourad Touati s'est chargé du montage. Le projet réuni 19 commerçants : "Chacun a dû se laisser filmer par son fils, sa fille, son compagnon etc... Et le résultat est assez surprenant. On est assez surpris de l'ampleur que ça a pris", se félicite Luc Demarche, président de l'Union des commerçants verviétois. La version verviétoise de "À côté de toi" a déjà rassemblé des dizaines de milliers de vues.