Verviers: un homme a été abattu par balle chez lui

Un Verviétois de 27 ans a été abattu à son domicile, Place Sommeleville, dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué Gilles de Villers Grand Champs, Procureur du Roi de Liège, division Verviers. La victime a été atteinte par deux balles, provoquant son décès.

Les faits se sont déroulés vers 4h15. Un témoin, qui avait entendu des coups de feu en provenance du domicile de son voisin, a immédiatement prévenu la zone Vesdre. La police a découvert, en arrivant sur les lieux, un corps inanimé, à l'entrée d'un appartement, gisant sur le sol dans une mare de sang.

Un témoin a cependant pu renseigner les enquêteurs quant au signalement d'un suspect. Ce dernier a été intercepté vers 5h30. Il s'agit d'un Verviétois de 30 ans arrêté à proximité de son domicile. Son audition a été réalisée vendredi en cours d'après-midi par le service judiciaire de la zone Vesdre en charge du dossier.

De nombreux devoirs sont actuellement en cours tant en terme d'analyses scientifiques, d'auditions, de recherches via les images caméras. Mais, selon les premiers éléments de l'enquête et sur base des premières constatations médico-légales et balistiques réalisées sur place, la victime semble avoir été touchée par balle à deux reprises. Une première blessure à hauteur du bras gauche et une seconde en haut du thorax et de la tête ont ainsi été constatées. Selon toute vraisemblance, cette dernière blessure est à l'origine du décès. L'autopsie, réalisée vendredi en fin d'après-midi, devra corroborer cette thèse. Un juge d'instruction a été saisi. Le dossier a été mis à l'instruction vendredi matin. Le suspect, qui n'a aucun antécédent judiciaire, doit répondre, selon les charges qui pèsent sur lui, d'assassinat. Le parquet a sollicité sa mise sous mandat de ce chef auprès du juge d'instruction qui entendra le trentenaire en fin de journée.